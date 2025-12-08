Il Genoa vince 2-1 a Udine con i gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy

UDINE (ITALPRESS) - Al Bluenergy Stadium esulta solo il Genoa, mentre l'Udinese si incarta proprio nel momento in cui si sarebbe potuta rimettere in gioco per l'Europa. I friulani giocano un brutto primo tempo, si risvegliano nella ripresa e pareggiano con Piotrowski, dopo il vantaggio su rigore di Malinovskyi, ma cadono per 2-1 contro i rossoblù, a segno nel finale con Norton-Cuffy.Il match è a tinte rossoblù nei primissimi minuti, ma l'Udinese ha una grande chance per segnare: Davis si muove però in anticipo ed è tutto vano, col fuorigioco che cancella il vantaggio iniziale. I friulani, privi in panchina dello squalificato Runjaic, perdono Zemura dopo un quarto d'ora e il loro impeto ne risente. Ne approfitta così il Genoa, che risale di tono e si costruisce una grande occasione al 33': Colombo viene affossato da Okoye, che poi non può nulla sul rigore di Malinovskyi. La reazione dell'Udinese, con Zaniolo a dominare nel confronto fisico coi difensori rivali, arriva nella ripresa.Otoa e compagni soffrono l'esuberanza dell'ex romanista, punzecchiato a più riprese dall'ex compagno De Rossi con dei divertenti siparietti a bordocampo. L'Udinese ha una doppia chance per il pari con Bertola (salva Leali) e sfiora anche il gol con Zaniolo, per poi trovarlo al 65'. Merito di Piotrowski, motore dei suoi, che sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Rui Modesto: piattone vincente ed è 1-1. Il pareggio sembra accontentare l'Udinese, che non mostra il killer instinct e si disunisce sulle ripartenze del Genoa, bravo a tornare in gara. I rossoblù mostrano grande carattere e, all'83', segnano la rete che vale la vittoria. Un'azione elaborata porta infatti a un filtrante che viene aggredito con ferocia da Norton-Cuffy: l'ex Arsenal beffa Okoye per il definitivo 2-1.Vani gli assedi finali dell'Udinese, che inserisce anche Iker Bravo e attacca con le tre punte, ma che va ko. La spunta il Genoa al Bluenergy Stadium, cambiando la lotta-retrocessione e inguaiando il Pisa: De Rossi (ancora imbattuto sulla panchina ligure) aggancia Parma, Cagliari e Torino a quota 14 punti, +4 sulla formazione toscana, terzultima. Si ferma a quota 18 punti, invece, un'Udinese troppo compassata.- foto Image -(ITALPRESS).