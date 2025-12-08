 / Sport

Bocce Serie A, oggi si torna in campo per la quarta giornata

Lunedì 8 dicembre torna il campionato di Serie A con la disputa della quarta giornata del girone di andata. Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi giocherà al “Città di Biella” alle ore 14, affrontando il Mondovì Cuneo.

Nel programma della giornata sono previste anche le seguenti partite:

Auxilium Saluzzo Cuneo – Chiavarese Genova

Noventa Venezia – Brb Ivrea

Nus Aosta – Marenese Treviso

La Perosina Torino – Quadrifoglio Udine

Classifica

Brb Ivrea 11 punti

Chiavarese 10

Marenese 6

La Perosina e Crc Gaglianico 5

Noventa 4

Nus, Quadrifoglio e Mondovì 1

Auxilium 0

Sante Tragnago

