Anniversari di matrimonio a Cavaglià: celebrazioni nella solennità dell'Immacolata FOTO

Anche quest’anno, l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata, a Cavaglià vengono festeggiati gli anniversari di matrimonio. La chiesa di San Michele Arcangelo, già addobbata per il periodo natalizio grazie al tradizionale presepe realizzato dagli adulti volontari e a quello preparato dai bambini della scuola materna Alfonso Tua, accoglierà le coppie invitate, circa un centinaio.

Tra gli sposi che hanno raggiunto il 65° anniversario figurano Giuseppina e Giuseppe Cremonesi, Maria Grazia e Fortunato De Curtis.

La Santa Messa, celebrata da don Adriano, sarà solennizzata dai canti del coro Concentus, diretto dal maestro Guglielmo Silva, con Alessandro Chinea all’organo e Nicola Barchietto al violoncello.

Un appuntamento ormai divenuto tradizione, un’occasione per rendere grazie al Signore per gli anni vissuti insieme.