Biella, Polizia Locale: più pattuglie notturne nel weekend

A Biella le pattuglie della Polizia Locale notturne sono sempre state presenti, ma finora con cadenza saltuaria. Nelle prossime settimane, il Comune pubblicherà un concorso per l’assunzione di 4 nuovi agenti, portando il corpo, oggi composto da 45 tra agenti e dirigenti, a un totale di 49 unità.

Secondo l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola, questo incremento permetterà di far ripartire le pattuglie notturne in modo più strutturato dal giovedì alla domenica, coprendo in maniera efficace i momenti di maggiore movida.

"Tra gennaio e febbraio - spiega l'assessore Moscarola - , sarà possibile calendarizzare le nuove uscite, con l’obiettivo di fornire supporto alle forze dell’ordine nelle zone più frequentate: Riva, centro, via Lamarmora e via Italia. Attualmente, le pattuglie restano in servizio fino alle 24, ma con le nuove assunzioni l’intenzione è prolungare la presenza sul territorio fino alle 2 di notte".

Il potenziamento della polizia locale punta così a garantire maggiore sicurezza nei fine settimana, assicurando un presidio costante nelle aree che più ne hanno necessità in città.