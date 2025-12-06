 / Ultim'ora

Ultim'ora | 06 dicembre 2025, 21:06

Scontro sull’A5 Torino-Aosta, muore bambina di pochi mesi

Scontro sull’A5 Torino-Aosta, muore bambina di pochi mesi

(Adnkronos) - Tragico incidente nella sera di oggi, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduta una bambina di pochi mesi.  

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore