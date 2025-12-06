Calendario Mondiali 2026, quando giocherebbe Italia in caso di qualificazione

(Adnkronos) - Svelato oggi, sabato 6 dicembre, il calendario dei Mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra le squadre impegnate nel torneo potrà esserci anche l'Italia, che in caso di vittoria ai playoff esordirà il 12 giugno contro i padroni di casa del Canada alle 21. Gli azzurri affronterebbero poi la Svizzera alla seconda giornata e il Qatar nella terza. Ecco le date dei possibili impegni degli azzurri ai Mondiali 2026.
Ecco quando giocherebbe l'Italia ai Mondiali 2026 se riuscisse a qualificarsi a marzo:
venerdì 12 giugno a Toronto, ore 21 Canada-ev.Italia
giovedì 18 giugno a Los Angeles, ore 21 ev.Italia-Svizzera
mercoledì 24 giugno a Seattle, ore 21 ev.Italia-Qatar