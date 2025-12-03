TT Biella, ottimi risultati nel Torneo Giovanile di Verzuolo

Prestazioni di alto livello per il TT Biella nel Torneo Giovanile di Verzuolo, che domenica ha ospitato il secondo predeterminato giovanile e, nella giornata di sabato, un torneo di sesta categoria. Le tre immagini del podio raccontano il valore della trasferta: nell’Under 11 maschile Giacomo Riva si è imposto davanti al compagno di squadra Alessandro Rizzo; nell’Under 17 maschile Giacomo Forno ha conquistato il secondo posto; nell’Under 21 maschile Matteo Passaro ha ottenuto la terza posizione.

Torneo Giovanile

Undici giovani del TT Biella hanno preso parte alle gare: ai dieci presenti nella precedente prova di Villadossola si è aggiunto Matteo Passaro, impegnato nell’Under 21.

Nell’Under 11 maschile il TT Biella conferma il proprio dominio. Giacomo Riva e Alessandro Rizzo replicano esattamente i risultati della prima prova, vincendo tutte le partite in tre set. Riva supera Celenta, Zucchetti e Hu; Rizzo ha la meglio su Avenati, Arecco, Hu e Molinari. In finale, come nella precedente occasione, prevale Riva, che dopo due set molto equilibrati (-9/10/8/1) prende il largo e si aggiudica il match.

Buona prova anche di Lorenzo Piemontese, che supera il girone grazie ai successi su Russo e Nari, cedendo solo a Molinari. Il suo percorso si interrompe poi ai quarti contro Hu.

Nell’Under 13 maschile erano impegnati tre atleti biellesi, tutti qualificati oltre il girone.

Daniele Milanesi, sconfitto da Badellino, batte Lo Cicero al quinto set (-6/7/-9/4/9);

Davide Ronsisvalle, superato dal forte Bartoli, si impone su Romano;

Lorenzo La Porta, che cede a Mocellini ma vince su Picciau.

Nel tabellone finale La Porta viene fermato proprio dal compagno Milanesi, che accede così ai quarti insieme a Ronsisvalle, vincente su Trezza. Entrambi si fermano però contro le prime due teste di serie.

Nell’Under 15 maschile Jacopo Siciliano viene eliminato nel girone: perde da Pop e da Prato, al quale cede soltanto al quinto set (-10/8/-7/9/5).

Percorso quasi perfetto per Giacomo Forno nell’Under 17 maschile: supera Melchio, Bottari, Cesano e Barbero tutti per 3-0. In finale incontra Rossi, che si impone in tre set.

Nell’Under 19 maschile erano al via Giacomo Cenedese e Stefano Torrero. Entrambi vengono eliminati nel girone:

Cenedese viene superato da Andrea Garello e Giolito, ma ottiene una vittoria di rilievo contro Riccardi (4/-9/7/-10/9);

Torrero batte Bonino ma viene sconfitto da Monte e Dondana.

Nell’Under 21 maschile Matteo Passaro disputa quattro gare senza difficoltà, accedendo alla semifinale, dove incontra il più quotato Giai. L’atleta biellese lotta nei primi due set prima di cedere nel terzo e nel quarto (-5/12/3/6), chiudendo al terzo posto.

Il terzo e ultimo torneo giovanile si terrà a Torino, in via Tempia, la prima domenica di gennaio.

Torneo di 6ª categoria

Nel torneo di sesta categoria, disputato sabato, era presente Maurizio Rondi, autore di due vittorie nette nel girone contro Casotto e Isaia. Nel turno successivo affronta il cussino Deiana, contro il quale ingaggia una partita molto combattuta: dopo cinque set intensi, Rondi si arrende in bella (-9/8/-5/17/10).