Bocce, il Crc Gaglianico Botalla Formaggi torna a giocare al Bocciodromo "Città di Biella"

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi torna a giocare al Bocciodromo "Città di Biella" lunedì 8 dicembre, nella terza giornata del campionato di Serie A, contro la Mondovì Cuneo. Il posticipo si è reso necessario in quanto in settimana, a Castelnuovo Don Bosco Asti sono iniziati, mercoledì 3 dicembre, i campionati europei senior, che termineranno sabato 6.

In palio 6 specialità: individuale, coppia, combinato, staffetta, tiro progressivo e tiro di precisione Il commissario tecnico Enrico Birolo ha definito il sestetto che dovrà entrare in campo sui giochi astigiani: nell'individuale Daniele Grosso, in coppia Daniele Grosso, Luca Negro, nel tiro combinato Matteo Mana, nel tiro di precisione Gabriele Graziano, in staffetta correranno Diego Verganti, Ivan Soligon e nel tiro progressivo Diego Verganti.

Lo staff azzurro è completato dal vice ct Renato Salvador e dal fisioterapista Valerio Remino. Lunedì, alle 14, si affronteranno: Auxilium Saluzzo Cuneo-Chiavarese Genova, Crc Gaglianico Mondovì Cuneo, Noventa Venezia-Brb Ivrea, Nus Aosta-Marenese Treviso. Non si giocherà La Perosina Torino-Quadrifoglio Udine.

Si riparte da questa classifica: Brb Ivrea punti 11, Chiavarese 10, Marenese 6, La Perosina e Crc Gaglianico 5, Noventa 4, Nus, Quadrifoglio e Mondovì 1, Auxilium 0.