Anche Ginnastica Biella presente ai test di valutazione per le giovani promesse

Domenica 30 novembre, presso la struttura della società Pietro Micca a Biella, si sono svoti i test di valutazione per le più giovani promesse della Ginnastica Artistica Femminile del Piemonte.

Anche Ginnastica Biella era chiaramente presente con due giovanissime, accompagnate come sempre dalla tecnica Irina Sitnikova. Bianca Lancellotti, classe 2018 e Carlotta Poli, classe 2017, hanno mostrato tutto il loro impegno e bravura sugli attrezzi.

La valutazione, si è conclusa con la festa della consegna dei Certificati di Partecipazione, che premia non tanto il risultato in sé ma l’importanza della partecipazione a questi incontri, utili allo scambio di informazioni ed esperienze tra le piccole ginnaste come per i tecnici e le tecniche che le seguono tutti i giorni in Palestra.

A Bianca e Carlotta vallo i complimenti della Società e gli auguri per le loro future partecipazioni!