Ginnastica artistica, la Festa d’Autunno riempie la palestra di Pietro Micca

Domenica 30 novembre è stata la giornata delle giovanissime ginnaste di APD Pietro Micca che hanno preso parte alla Festa d’Autunno riempiendo di entusiasmo la palestra della sezione di artistica. Nell’arco dell’intera giornata si sono svolte le attività non competitive ideate dalla Federazione Ginnastica d’Italia con il supporto di Sport e Salute.

Nella mattinata le ragazze che frequentano il corso avanzato si sono cimentate nella Top Gym, provando per la prima volta l’emozione di salire in pedana di fronte ad una giuria; Sofia Imperadori, Adele Grandieri, Lisa Lazzarotto, Greta Giorcelli, Celeste Caimmi, Letizia Franseis Grillo hanno potuto mostrare quanto imparato in questa prima parte dell’anno sportivo.

Nel pomeriggio è stato il turno delle piccole che hanno preso parte invece alla Super Gym, attività riservata alle ginnaste 2017-18-19. Mia Casalone, Agata Marchionatti, Agnese Miglietti e Bianca Sasso hanno portato in pedana i loro esercizi con entusiasmo, ricevendo l’attestato con i riscontri della giuria.

Questo contesto è stata occasione perfetta per il direttore tecnico regionale Marica Giovannini, per supervisionare il lavoro delle piccole ginnaste che aspirano ad un futuro agonistico e che quindi hanno partecipato al test valutativo Allieve Gold 1. Per Pietro Micca sono state protagoniste Matilde Lanza e Adelaide Coppola, classe 2018, che orgogliosamente hanno ricevuto il loro attestato.

Una bella esperienza per tutte le bimbe e le ragazze che possono approcciare con serenità ad un mondo nuovo, non ancora competitivo ma comunque importante per la loro crescita personale.