Bocce, vittoria in finale per il VCO

Il VCO, grazie alla società Valle Vigezzo con Luca Barbieri, Moreno Barbieri, Aldo Minoletti si è aggiudicato la gara organizzata dalla Crescentinese, riservata a sedici terne CCD.

In finale la squadra ossolana ha superato, con il punteggio di 8-6, la torinese La Tola con Franco Bertolino, Salvatore Pappaterra Cassanego, Danilo Baglioni.

Al terzo posto due formazioni dei padroni di casa della Crescentinese con Mario Gamba, Guido Rolando, Lino Nicola Fiore e Pier Franco Asberto, Giovanni Bagni, Franco Albano. Hanno arbitrato Gian Luca Marelli e Gianfranco Poli.