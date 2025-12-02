Festa dell’Immacolata Concezione al Santuario di Oropa

Il weekend dell’Immacolata offre tante occasioni per scoprire e vivere Oropa: il fine settimana comincia venerdì 5 dicembre alle 21, con l’Incontro d’Avvento moderato dal Rettore del Santuario, un momento di riflessione condivisa per entrare nell’atmosfera del periodo più atteso dell’anno.

Lunedì 8 dicembre, nel piazzale inferiore del Santuario, ci sarà un piccolo e caratteristico mercatino di Natale: hobbisti e artigiani del territorio proporranno creazioni in lana, oggetti in legno e piccole idee regalo realizzate con cura e passione. Nel chiostro del Santuario, l’Associazione Mato Grosso propone la Mostra-mercato dei presepi (29 novembre – 8 dicembre): un percorso tra piccoli capolavori artigianali, dove ogni acquisto diventa un gesto di solidarietà.

Da non perdere, la Basilica Superiore, dove è allestita la mostra permanente dei presepi provenienti da tutto il mondo: sculture in legno dalla Germania, preziose statuette in cristallo di Boemia, delicate composizioni in foglia di banano dall’Africa e i vivacissimi presepi peruviani “San Marcos”, ricchi di colori e dettagli sorprendenti. Il weekend dell’Immacolata è anche l’occasione ideale per approfondire la storia e i tesori di Oropa: domenica 7 e lunedì 8 dicembre, alle 11, partiranno (ritrovo ai cancelli del Santuario) visite guidate alla scoperta del Santuario, del Museo dei Tesori, degli Appartamenti Reali dei Savoia e della Cappella dell’Immacolata Concezione del Sacro Monte di Oropa. Per vivere un’esperienza completa, è possibile pernottare nelle camere del Santuario: un modo speciale per assaporare con calma l’atmosfera natalizia tra arte, spiritualità e natura.

PROGRAMMA

Dal 29 novembre al 8 dicembre: Mostra-mercato di presepi nel chiostro del Santuario

Venerdì 5 dicembre ore 21: Incontro d’Avvento in diretta streaming con Don Ignacio Carabajosa “Guarda il cielo e conta le stelle”, Sala Frassati

Domenica 7 e Lunedì 8 dicembre ore 11: visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori, agli Appartamenti reali dei Savoia e alla Cappella dell’Immacolata. Info e prenotazioni

Lunedì 8 dicembre: mercatino degli hobbisti nel piazzale inferiore

Lunedì 8 dicembre ore 15.15: Processione dalla Basilica Antica alla Cappella dell’Immacolata Concezione.