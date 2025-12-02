A Cossato la solidarietà è protagonista con il Banco di Beneficenza

La comunità di Cossato si conferma ancora una volta campionessa di solidarietà. Specialmente sotto il periodo delle feste, come quelle dedicate al Natale, con gesti e azioni a favore delle famiglie e delle persone bisognose. Proprio nei giorni scorsi i volontari del Banco di Beneficenza hanno consegnato i beni di prima necessità acquistati con i proventi della loro attività.

“Ci sono iniziative che non sono semplici eventi: sono abbracci collettivi: la nostra realtà è una di queste – commentano i promotori dell'iniziativa - Un luogo dove l’impegno dei volontari e la generosità di chi acquista un biglietto si trasformano in aiuto concreto, sorrisi e speranza. Tutte persone che credono che un gesto, anche piccolo, possa cambiare la vita di chi sta attraversando un momento difficile”.

Quest’anno l'impegno è stato arduo. “Il Banco è durato oltre 20 giorni, senza contare tutto il lavoro di preparazione, l’allestimento e la raccolta dei premi – sottolineano - Per questo il nostro grazie è più grande che mai ai volontari che hanno donato tempo, energia e cuore. Senza di loro, nulla sarebbe stato possibile. Le parrocchie destinatarie dei beni di prima necessità ci ricordano una realtà che non possiamo ignorare: le persone in difficoltà stanno aumentando, e sempre più famiglie, anche quelle che finora erano autonome, oggi chiedono aiuto.

"Sapere che, con il nostro piccolo contributo e con il sostegno di tutti, possiamo portare un sorriso, un aiuto concreto e un segnale di speranza a chi la speranza l’ha quasi perduta… è ciò che ci rende davvero orgogliosi. Perché sì: far del bene fa star bene. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti: siete parte fondamentale di questa catena di solidarietà” concludono dal Banco di Beneficenza.