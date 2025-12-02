 / Cossato e Cossatese

A Cossato la solidarietà è protagonista con il Banco di Beneficenza

Quando la comunità diventa forza: consegnati beni di prima necessità a favore delle persone bisognose.

La comunità di Cossato si conferma ancora una volta campionessa di solidarietà. Specialmente sotto il periodo delle feste, come quelle dedicate al Natale, con gesti e azioni a favore delle famiglie e delle persone bisognose. Proprio nei giorni scorsi i volontari del Banco di Beneficenza hanno consegnato i beni di prima necessità acquistati con i proventi della loro attività.

“Ci sono iniziative che non sono semplici eventi: sono abbracci collettivi: la nostra realtà è una di queste – commentano i promotori dell'iniziativa - Un luogo dove l’impegno dei volontari e la generosità di chi acquista un biglietto si trasformano in aiuto concreto, sorrisi e speranza. Tutte persone che credono che un gesto, anche piccolo, possa cambiare la vita di chi sta attraversando un momento difficile”.

Quest’anno l'impegno è stato arduo. “Il Banco è durato oltre 20 giorni, senza contare tutto il lavoro di preparazione, l’allestimento e la raccolta dei premi – sottolineano - Per questo il nostro grazie è più grande che mai ai volontari che hanno donato tempo, energia e cuore. Senza di loro, nulla sarebbe stato possibile. Le parrocchie destinatarie dei beni di prima necessità ci ricordano una realtà che non possiamo ignorare: le persone in difficoltà stanno aumentando, e sempre più famiglie, anche quelle che finora erano autonome, oggi chiedono aiuto.

"Sapere che, con il nostro piccolo contributo e con il sostegno di tutti, possiamo portare un sorriso, un aiuto concreto e un segnale di speranza a chi la speranza l’ha quasi perduta… è ciò che ci rende davvero orgogliosi. Perché sì: far del bene fa star bene. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti: siete parte fondamentale di questa catena di solidarietà” concludono dal Banco di Beneficenza.

Redazione g. c.

