Giornata di festa a Valdilana, ecco il nuovo volto della scuola “Mario Andrion” e del Polo 0-6 di Valle Mosso

Giornata di festa a Valdilana per l'inaugurazione della scuola “Mario Andrion” e del Polo 0-6 di Valle Mosso. Presenti autorità cittadine, provinciali e regionali.

“Abbiamo restituito alla comunità due edifici scolastici completamente rinnovati e messi in sicurezza, dopo un importante intervento del valore di oltre 3 milioni di euro – commenta l'amministrazione comunale sui propri canali social - È stato un momento partecipato da autorità, insegnanti, famiglie e studenti, che hanno condiviso due anni di lavori e di impegno. Le nuove scuole sono oggi più moderne, più sicure e più accoglienti. Durante la cerimonia è stato annunciato anche un risultato importante: dal 2026 la scuola Mario Andrion ospiterà una classe del CPIA, un nuovo presidio educativo per il nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo. Le scuole non sono solo edifici: sono il luogo in cui una comunità decide chi vuole diventare”.



