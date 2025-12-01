Pettinengo, “Alberi in città: strumenti e attori per una gestione integrata” FOTO

Grande partecipazione all’incontro a Villa Piazzo per la Giornata nazionale degli Alberi Venerdì 21 novembre si è svolto a Villa Piazzo, nel Comune di Pettinengo, l’incontro “Alberi in città: strumenti e attori per una gestione integrata”, organizzato dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA) e dal Comune di Pettinengo, con il supporto di Pacefuturo e il patrocinio di numerose associazioni di categoria. L’iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata nazionale degli Alberi e ha richiamato un pubblico numeroso, con sala gremita e partecipanti provenienti da tutto il Nord Italia.

Durante la giornata sono stati affrontati temi centrali per il futuro del verde urbano: pianificazione e gestione del verde pubblico, necessità di creare una filiera del verde, cooperazione tra committenti e professionisti, implementazione dei piani del verde come strumento per rendere più efficiente la gestione delle aree urbane. Ampio spazio è stato dedicato anche all’arboricoltura conservativa, alla tutela della biodiversità in città e al ruolo delle certificazioni europee ETW ed ETT, insieme agli Standard tecnici europei di arboricoltura, fondamentali per supportare la redazione di capitolati più accurati e coerenti con le buone pratiche del settore e semplificare il lavoro dei tecnici comunali.

Il successo dell’iniziativa apre ora nuove prospettive per il territorio: il Comune di Pettinengo si candida infatti a diventare capofila nella diffusione delle corrette pratiche arboricolturali nel Biellese, promuovendo formazione, collaborazione e una gestione più consapevole e sostenibile del verde urbano.

La giornata si è conclusa con una passeggiata guidata nel parco di Villa Piazzo, accompagnata dal consigliere comunale Samuele Ratti, che ha illustrato caratteristiche, criticità e potenzialità del patrimonio arboreo locale.