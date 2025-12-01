Alessandro Bellan è il nuovo presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore

Alessandro Antonio Bellan è il nuovo Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

La nomina è stata formalizzata con decreto del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, completando la composizione degli organi direttivi dell’Ente e consentendo l’avvio della piena operatività per il nuovo mandato.

Contestualmente sono stati designati anche i componenti del Consiglio, che resteranno in carica fino alla conclusione dell’attuale legislatura. Con l’insediamento del Presidente e del nuovo Consiglio si chiude il percorso di definizione degli organismi direttivi, aprendo una fase di governance rinnovata per uno dei sistemi naturali più estesi e strategici del Piemonte.

Componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Presidente: Alessandro Antonio Bellan

Componente: Cesare Bellotti

Componente: Edoardo Rovarini

Componente: Vincenzo Tribuzio

Componente: Massimiliano Zarattini

Componente: Davide Chiarletti

Componente: Alberto Actis

Componente: Roberto Gazzola (in rappresentanza delle associazioni ambientaliste)

Alessandro Bellan, di 60 anni nato ad Oleggio, è stato Consigliere Comunale di Oleggio per 25 anni e ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Parco per 4 anni.

Il nuovo Presidente porge i suoi ringraziamenti all’avv. Erika Vallera e al Consiglio uscente per il lavoro svolto nell’Ente negli anni precedenti.

L’Ente si prepara ora ad avviare una nuova fase di programmazione e coordinamento delle attività, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione responsabile e sviluppo territoriale armonico.