Dal nord ovest: Incidente stradale a Formigliana, due feriti trasportati in ospedale

Questa mattina, 29 novembre 2025, poco dopo le 5, la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme al distaccamento volontario di Santhià è intervenuta sulla SP 230 a Formigliana (VC) a seguito di un incidente tra due auto.

Per cause in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente, provocando l’uscita di strada di una delle auto coinvolte. I due feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale dall’ambulanza.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a illuminare la carreggiata per consentire i rilievi da parte delle autorità. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri di Casanova Elvo e Stroppiana e un’ambulanza medicalizzata di Santhià.