Biella, nuova commissione mensa: chi ne fa parte per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27

Il Comune di Biella ha istituito ufficialmente la nuova Commissione Mensa Comunale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un organismo che avrà il compito di monitorare la qualità del servizio di ristorazione scolastica e proporre miglioramenti a beneficio degli alunni.

La decisione segue l’approvazione del Regolamento della Commissione Mensa da parte del Consiglio Comunale il 23 settembre 2025, documento che definisce ruolo, funzioni e composizione del gruppo di lavoro.

La Commissione avrà il compito di: verificare qualità e gradimento dei pasti serviti nelle mense scolastiche, raccogliere e portare all’attenzione del Comune le segnalazioni delle famiglie, proporre soluzioni utili a migliorare il servizio. Sarà composta da rappresentanti del Comune, degli istituti scolastici, dei genitori e dell’azienda di ristorazione Compass Group Italia S.p.A..

Ecco tutti i componenti nominati:

Amministrazione comunale e azienda di ristorazione: Livia Caldesi – Assessore all’Istruzione; Roberto Brogi – Dirigente Settore Servizi alla Collettività, Cultura ed Eventi; Debora Brocca – Funzionario Istruzione; Luigi Troiano – Compass Group Italia S.p.A; Alessandra Visconti – Compass Group Italia S.p.A.; Cinzia Gritti – Compass Group Italia S.p.A.

Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” Docenti: Emira Chiaverina; Vittorio Milano; Barbera Silvia. Genitori: Viotto Carolina; Colpo Marco; Ceria Elena; Mabrouk Ghita; Cossu Stefania; Pavanello Chiara

Istituto Comprensivo Biella 3 Docenti: Loddo Angela Maria; Cardinale Silvana; Nuccio Luisa. Genitori: Sicari Veronica; Geusa Giulio; Serrago Eleonora

Istituto Comprensivo Biella 2 Docenti: Elisabetta Albertino; Elena Ferrara; Pamela Cigna. Genitori: Emanuela Carulli; Alessandro Pozzi; Giacchetti Rita