Valdilana, lavori finiti: si presenta il nuovo volto della scuola di Valle Mosso

A Valdilana si terrà l’inaugurazione del plesso scolastico di Valle Mosso “Mario Andrion” e del Polo 0-6 (Micronido e Scuola dell’Infanzia), a conclusione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento strutturale degli edifici scolastici. L'appuntamento è per domani, 29 novembre, alle 10.30, in via Scuole 12, a Valdilana.

“La comunità è invitata a partecipare alla cerimonia ufficiale di presentazione dei lavori che hanno migliorato la sicurezza della nostra scuola – spiegano dall'amministrazione comunale – Interverranno per l'occasione i dottor Alberto Andrion e Mario Andrion. Al termine della cerimonia è previsto un momento conviviale con rinfresco”.







