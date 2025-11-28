Tre Gocce d’Oro: i mieli dell’Apicoltura Collina in Fiore tra le eccellenze italiane

Anche quest' anno l' apicoltura "Collina in Fiore" di Casto Davide con sede a Valdengo (BI) ha partecipato alla competizione dei Grandi Mieli d' Italia ottenendo ottimi risultati nel panorama nazionale del miele italiano. Durante l’ultima edizione del concorso "Tre Gocce d’Oro", organizzato dall’Osservatorio Nazionale Miele, l’azienda ha conquistato tre importanti riconoscimenti: "due Gocce d’Oro" per il miele di acacia e per il miele di millefiori di alta montagna delle Alpi e "Una Goccia d’Oro" per una seconda tipologia di millefiori di alta montagna delle Alpi, confermando la qualità e l’autenticità del suo miele.



Questi premi rappresentano un importante traguardo per l’apicoltura locale, frutto di passione, dedizione e rispetto per la natura. I mieli premiati si sono distinti per le loro caratteristiche organolettiche, la purezza e l’equilibrio aromatico, elementi che testimoniano l’eccellenza del lavoro svolto.

L'apicoltura Collina in Fiore sarà presente al mercatino degli Angeli a Sordevolo per chi volesse conoscere e assaggiare i suoi prodotti