Nuova ondata di incidenti stradali sulle strade del Biellese

Nuova ondata di incidenti stradali nel Biellese. A Muzzano una donna di 78 anni è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo a bordo della sua autovettura. Sembra che non abbia riportato conseguenze gravi.

A Gaglianico, invece, una 68enne è stata portata in codice verde all'ospedale per accertamenti dopo che un veicolo l'ha urtata in fase di manovra all'interno di un parcheggio.

Infine, a Ponderano e Cossato, due mezzi si sono scontrati con due animali selvatici, spuntati all'improvviso in mezzo alla strada. Danni alle carrozzerie ma fortunatamente entrambi i conducenti, una signora di 59 anni e un giovane di 20, sono rimasti indenni.

Su tutti i sinistri sono intervenuti i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.