Leo Club Biella, torna in via Italia la tradizionale Casetta del vin brûlé

Anche quest’anno il centro di Biella si prepara al periodo natalizio con il ritorno della storica Casetta del vin brûlé del Leo Club Biella, punto di riferimento ormai consolidato nel cuore della città.

L’apertura è prevista per venerdì 28 novembre, in via Italia, tra Palazzo Oropa e la Chiesa della SS. Trinità, dove i giovani soci saranno presenti con il consueto spirito di servizio per offrire bevande calde ai passanti, tra cui l’immancabile vin brûlé, in cambio di una libera offerta.

La casetta sarà attiva ogni fine settimana dell’Avvento, oltre che in giornate straordinarie nel periodo delle festività natalizie, che verranno comunicate successivamente. L’iniziativa rappresenta da quasi trent’anni una tradizione cittadina molto partecipata, capace di unire atmosfera natalizia e solidarietà attraverso una presenza costante nel centro storico.

Anche l’edizione 2025 sarà legata a un importante impegno benefico. Parte del ricavato sarà destinata a Spaf on the Road, nell’ambito del progetto “Next Level Life – Salta il Livello”, rivolto ai ragazzi e alle ragazze del Biellese tra i 14 e i 25 anni. Il Servizio Spaf, attivo da oltre vent’anni e cogestito dal Consorzio IRIS, dal Consorzio Cissabo e dall’ASL di Biella, offre gratuitamente ascolto psicologico individuale e di gruppo, attività di prevenzione e supporto emotivo, sia nella sede di Biella sia tramite i canali digitali, tra cui WhatsApp e Instagram, punti di contatto privilegiati per i giovani. Con Spaf on the Road, il servizio assume una dimensione itinerante, proponendo attività di prevenzione e sensibilizzazione all’interno dei comuni biellesi.

Il progetto “Next Level Life – Salta il Livello” utilizza il gaming come strumento educativo e relazionale per promuovere benessere emotivo, autostima e capacità di connessione sociale. Attraverso esperienze di gioco, storytelling e attività di gruppo, i partecipanti sono guidati in un percorso che aiuta a riconoscere e gestire ansia, stress sociale e difficoltà relazionali. Il gaming diventa così un mezzo per far emergere risorse personali, favorire l’ascolto reciproco e costruire spazi di espressione accessibili e sicuri.

Un’ulteriore parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella per l’iniziativa “Viva Sofia”, progetto ideato dal Leo Club Biella in collaborazione con CRI Biella. L’iniziativa prevede la formazione degli studenti delle scuole superiori tramite corsi BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) per l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

L’obiettivo è diffondere competenze salvavita tra i giovani, promuovendo una cultura di responsabilità, sicurezza e intervento tempestivo nelle situazioni critiche. L’impegno del Leo Club Biella verso il territorio si concretizza anche quest’anno attraverso il sostegno a iniziative che promuovono formazione, prevenzione e benessere giovanile. L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare numerosi all’apertura di venerdì 28 novembre e alle successive giornate della casetta, contribuendo alla realizzazione di progetti che rappresentano un valore sociale importante per tutto il Biellese.