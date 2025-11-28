Strada Barazzetto–Vandorno: lavori in corso per il ripristino e la messa in sicurezza della sede stradale FOTO

Sono attualmente in corso i lavori di ripristino della sede stradale in prossimità dei primi tornanti della strada Barazzetto–Vandorno a Biella, compromessa da uno sprofondamento della sede stradale.

«Stiamo intervenendo con un lavoro importante e strutturale – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini – volto a garantire la piena sicurezza e funzionalità della viabilità. L’intervento prevede la posa di nuovi tubi di scarico in PVC, progettati per raccogliere e convogliare le acque meteoriche provenienti dalle caditoie adiacenti, migliorando così il sistema di drenaggio e prevenendo ulteriori cedimenti».

“I lavori, coordinati dal Settore Tecnico comunale, proseguiranno nei prossimi giorni compatibilmente con le condizioni meteo, con l’obiettivo di ripristinare la piena percorribilità della strada nel più breve tempo possibile”. conclude l'assessore.

L’ Assessore ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione, e ribadisce il proprio impegno costante per la manutenzione e la sicurezza del territorio.