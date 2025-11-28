Salussola, ruspe al lavoro in via Marconi

Ruspe in azione a Salussola, dove la Provincia di Biella ha avviato l’intervento di messa in sicurezza su un tratto di via Marconi, la strada che sale verso Salussola Monte passando davanti alla caserma dei Carabinieri.

Da tempo lungo quel punto era presente un’interruzione parziale, segnalata da un new jersey che restringeva la carreggiata e rendeva difficoltoso il transito. L’amministrazione comunale aveva più volte segnalato la criticità, chiedendo alla Provincia un intervento risolutivo.

Grazie ai buoni rapporti istituzionali e alla collaborazione tra i due enti, la richiesta è stata accolta e in questi giorni sono finalmente iniziati i lavori.

Il sindaco Manuela Chioda esprime gratitudine alla Provincia per l’attenzione dimostrata verso Salussola: "Ringraziamo l’ente per essere intervenuto su una situazione che da tempo creava disagi alla circolazione. È un segnale importante di vicinanza al nostro territorio".