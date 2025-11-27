Festa dell'Albero a Graglia, due giorni all’insegna della natura FOTO

Due intense giornate dedicate alla Festa dell'Albero 2025 hanno coinvolto i giovani studenti della Valle Elvo grazie all'iniziativa promossa dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Sordevolo, in stretta sinergia con i volontari dell’AIB della Regione Piemonte e le amministrazioni locali. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza vitale degli alberi e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo.

Giovedì, l'evento ha preso il via presso la Scuola Materna di Graglia, alla presenza anche di 7-8 bambini del nido. I Carabinieri Forestali hanno tenuto una lezione sull'importanza del rispetto della natura. Il momento più emozionante è stata la piantumazione di un corbezzolo, attorno al quale i bambini hanno intonato canti a tema. A conclusione, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione per ringraziare i piccoli studenti dell’impegno dimostrato durante l'anno scolastico nelle iniziative di educazione ambientale.

Il giorno successivo, presso la Scuola Primaria di Graglia, la giornata è stata ricca di eventi: oltre alla tradizionale castagnata, l'intervento dei Carabinieri Forestali si è intrecciato con la riflessione sulla Giornata Internazionale dei Diritti del Bambino. È stato spiegato agli alunni come la cura e la salvaguardia dell’ambiente siano un modo concreto per tutelare il loro futuro e garantire il diritto fondamentale di crescere in un mondo sano. Dopo la piantumazione degli alberi donati dai militari, che ha visto gli alunni cimentarsi in un altro canto collettivo, i riflettori si sono accesi sulla protezione dei boschi. Grazie alla fondamentale partecipazione dei volontari AIB, gli studenti sono stati introdotti al tema della difesa dei boschi dagli incendi.

I volontari hanno spiegato chi sono e cosa fanno, culminando con una realistica simulazione di spegnimento. Gli stessi alunni sono stati protagonisti: una bambina ha effettuato la "chiamata di emergenza" al 112, dopodiché i volontari AIB hanno attivato le sirene, spiegando l'importanza della velocità d’intervento e dell'immediata segnalazione da parte del cittadino. Con l'utilizzo di un idrante, è stata spenta una "fiamma finta", rendendo l’esperienza estremamente istruttiva.È stata infine sottolineata la sinergia che quotidianamente unisce tutti gli enti (Carabinieri Forestali, AIB e istituzioni locali) che operano per la difesa degli alberi, del bosco e, più in generale, dell’ambiente.Alla manifestazione hanno partecipato i Carabinieri Forestali del Nucleo di Sordevolo, i volontari AIB, i docenti e le autorità locali: il sindaco di Graglia, il vice di Mongrando e il primo cittadino di Netro, a testimonianza del forte impegno istituzionale.