Miagliano rafforza il suo impegno contro la violenza sulle donne, una nuova area per le panchine rosse

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il comune di Miagliano ha dedicato una nuova panchina rossa, simbolo di memoria e sensibilizzazione. Dall'amministrazione è giunto “un sentito ringraziamento a Federico Airoldi, residente e artigiano del nostro territorio, per aver realizzato e installato quest'opera con passione e dedizione”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, vuole ribadire un messaggio chiaro: la violenza non è mai accettabile. Ogni panchina rossa è un invito alla riflessione e all’impegno collettivo per una società più giusta e sicura.Questa iniziativa segue la realizzazione nel 2023dell’isola dedicata alla medesima campagna e che ha ricevuto un importante riconoscimento dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.