A Pralungo il Natale profuma di solidarietà: il dono dell’Associazione Genitori & Giovani

A Pralungo il Natale arriva sempre un po’ prima. Arriva nei gesti semplici, nei sorrisi scambiati per strada, nei piccoli simboli che ci ricordano che una comunità è fatta di mani che si intrecciano.

E anche quest’anno, come ormai è tradizione, l’Associazione Genitori & Giovani ODV ha scelto di portare questo spirito direttamente nelle case delle famiglie del paese. Nei prossimi giorni verrà donato un decoro natalizio, un piccolo oggetto carico di cura e significato. Con una offerta libera, chi lo riceverà potrà contribuire a illuminare il paese e soprattutto a sostenere un progetto che guarda al futuro: i progetti scolastici dedicati ai giovani. Ogni euro raccolto diventerà un’opportunità in più, un’attività educativa, un laboratorio, una crescita possibile.

Perché il Natale non è solo luci e colori: è la scelta di mettersi accanto agli altri, di credere che insieme si può fare qualcosa di bello e di buono. “Grazie a tutti coloro che parteciperanno e grazie ai volontari che, con il loro impegno silenzioso, continuano a far brillare Pralungo un po’ di più – spiegano dall'associazione - Perché il Natale, quello vero, nasce proprio da qui: dalla solidarietà che scalda il cuore”.