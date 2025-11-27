Biellesi in Argentina: storie di migrazioni, fra archivi e memorie

L’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, insieme alla Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” e all’Archivio di Stato di Biella, organizza per sabato 29 novembre 2025 una giornata dedicata alla storia dell’emigrazione piemontese in Argentina e al patrimonio culturale che lega il territorio biellese al Paese sudamericano.

Il programma si apre alle ore 10 presso la Biblioteca Civica di Biella, dove lo studioso Giancarlo Libert presenterà il volume “Biellesi e Vercellesi nella Pampa”, dedicato alle vicende migratorie dal Piemonte e dalle province di Biella e Vercelli. L’autore dialogherà con Mara Cucco, presidente dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, e con Ivano Maffeo, responsabile del Centro di Documentazione sull’Emigrazione di Donato. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Dalle 11 alle 14, l’iniziativa prosegue all’Archivio di Stato di Biella con percorsi espositivi dedicati ai Fratelli Ferraris e alla mostra “L’emigrazione piemontese nel mondo”, curata da Giancarlo Libert. Alle 11.30 è prevista una visita guidata. Le esposizioni resteranno visitabili dall’1 al 19 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16.30, su prenotazione. Ingresso gratuito.

L’evento, realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni impegnate nella tutela della memoria locale, offre al pubblico un’occasione unica per conoscere documenti originali, materiali storici e testimonianze che raccontano l’impatto dell’emigrazione piemontese nella Pampa e nel mondo.