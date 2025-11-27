 / CRONACA

CRONACA | 27 novembre 2025, 11:20

Schianto tra auto e trattore a Cerrione, gravi danni ai mezzi FOTO

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.

schianto auto

Schianto tra auto e trattore a Cerrione, gravi danni ai mezzi (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Hanno riportato seri danni i due mezzi, auto e trattore, rimasti coinvolti nel sinistro stradale, avvenuto nella mattinata di oggi, 27 novembre, nel comune di Cerrione.

La dinamica è ora affidata agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità. Il traffico, infatti, è attualmente rallentato e vige il senso unico alternato lungo la via fino alla completa rimozione dei veicoli. Sul posto anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore