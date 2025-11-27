Schianto tra auto e trattore a Cerrione, gravi danni ai mezzi FOTO

Hanno riportato seri danni i due mezzi, auto e trattore, rimasti coinvolti nel sinistro stradale, avvenuto nella mattinata di oggi, 27 novembre, nel comune di Cerrione.

La dinamica è ora affidata agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità. Il traffico, infatti, è attualmente rallentato e vige il senso unico alternato lungo la via fino alla completa rimozione dei veicoli. Sul posto anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.