Ritrovato senza vita nella sua abitazione, aveva 68 anni: tragedia a Tollegno

Aveva 68 anni l'uomo che, nella prima serata di ieri, 26 novembre, è stato ritrovato privo di vita all'interno della sua abitazione. La vittima è Paolo Martino Galdini.

La tragedia si è consumata nel comune di Tollegno. Purtroppo il personale sanitario del 118 e i Carabinieri non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. In seguito la salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.

La santa benedizione sarà impartita nella Sala del Commiato Defabianis, a Biella, alle 11 di sabato 29 novembre.