CRONACA | 27 novembre 2025, 17:20

Auto prende fuoco a Massazza

Presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Auto prende fuoco a Massazza (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Ha riportato gravi danni nella parte anteriore l'auto che, nel tardo pomeriggio di oggi, 27 novembre, è stata avvolta dalle fiamme. L'allarme è scattato fuori dall'abitato di Massazza. A bordo erano presenti due giovani, rimasti indenni. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento dell'incendio unita alla messa in sicurezza del mezzo. Purtroppo una parte del veicolo è andato distrutta. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi di rito.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento ma si sospetta un guasto di natura elettrica.

 


