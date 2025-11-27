Auto prende fuoco a Massazza

Ha riportato gravi danni nella parte anteriore l'auto che, nel tardo pomeriggio di oggi, 27 novembre, è stata avvolta dalle fiamme. L'allarme è scattato fuori dall'abitato di Massazza. A bordo erano presenti due giovani, rimasti indenni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento dell'incendio unita alla messa in sicurezza del mezzo. Purtroppo una parte del veicolo è andato distrutta. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi di rito.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento ma si sospetta un guasto di natura elettrica.



