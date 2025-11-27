Solidarietà da Biella al Libano: raccolti otto bancali di giochi per i bambini della Blue Line FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 novembre, i soldati della Brigata “Sassari” sono arrivati a Biella direttamente dalla Sardegna per un’operazione speciale all’insegna della solidarietà. Presso la nuova sede dell’A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) biellese hanno caricato oltre una tonnellata di giocattoli destinati ai bambini libanesi che vivono lungo la cosiddetta “Blue Line”, la martoriata zona di confine tra Libano e Israele.

Si tratta di otto bancali colmi di doni per piccoli fino ai 10 anni, frutto di una partecipazione corale che coinvolge l’intero territorio biellese. L’iniziativa nasce da una proposta del generale Andrea Fraticelli, comandante della Brigata “Sassari”, immediatamente raccolta e sostenuta da Su Nuraghe.

Numerosi i volontari che hanno contribuito alla raccolta, alla selezione e all’imballaggio dei giocattoli: tra questi Cinzia Verniciari, Filippo Ferrarotti, Olga Ramella Pezza, Pier Giorgio Peraltro, Chiara Carlino, Patrizia Grotti, Chiara Bonato, Laura Pin, Anna Finotti, Annalisa Condo e Cristina Campili, coordinati dalla vicepresidente Claudia De Mari. A Valle Mosso hanno collaborato anche Agostino Floriani, Carlo Ugliengo, Maria Pia Dal Pio, Simonetta Carion, Catia Ciccarelli, Corrado Tumiatti e Giorgio Comolo.

In prima linea la Banca del Giocattolo, fondata da Barbara Greggio e oggi presieduta da Gianpaolo Ruberti. Da settimane, nelle sedi di Valle Mosso e Vaglio Chiavazza, gruppi di volontari si alternano per selezionare i giochi: dai piccoli oggetti per la dentizione fino ai calciobalilla destinati ai ragazzi che crescono sotto l’incubo delle bombe.

Ad accogliere i militari della Brigata sono stati Francesco Fosci, fiduciario del nucleo biellese dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari”, intitolata al capitano Emilio Lussu, gli amministratori di “Su Nuraghe”, Barbara Greggio e, per il Comune di Biella, il vicesindaco Sara Gentile.

Anche quest’anno, nella prima settimana di dicembre, nei Comuni aderenti della Provincia di Biella verrà organizzata la tradizionale raccolta dei giocattoli, destinati sia ai bambini biellesi sia ai piccoli libanesi. Un gesto semplice ma potente, capace di seminare solidarietà tra i bambini di qua e di là dal mare.