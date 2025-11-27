Quaregna Cerreto, serata di consiglio comunale

Serata di consiglio comunale quella di oggi giovedì 27 novembre a Quaregna Cerreto. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2026, Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinazione delle aliquote IMU per l' Anno 2026, sono solo alcuni degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale straordinario che è convocato questa sera nel comune.

La convoca è presso la Sala del Consiglio Comunale in Via Colorei alle ore 21.