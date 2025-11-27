Masserano celebra con le scuole la Festa dell’Albero

Anche la comunità di Masserano ha celebrato nei giorni scorsi la Festa dell'Albero. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ente Parco del Ticino e con il prezioso supporto del guardiaparco, hanno piantato insieme ai bambini delle scuole di Masserano un giovane acero: un gesto semplice, ma ricco di significato.

“Le piante sono la nostra fonte di vita: ci donano ossigeno, migliorano la qualità dell’aria e rendono più bello e sano l’ambiente – spiegano dal Comune sui propri canali social - Questa amministrazione crede fortemente nella tutela dell’ambiente e continuerà a promuovere iniziative che avvicinano i cittadini, soprattutto i più piccoli, al rispetto e alla cura della natura. Un piccolo albero oggi… una grande speranza per il futuro”.