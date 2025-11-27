 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 27 novembre 2025, 12:00

Masserano celebra con le scuole la Festa dell’Albero

masserano albero

Masserano celebra con le scuole la Festa dell’Albero (foto dalla pagina Facebook di Comune di Masserano)

Anche la comunità di Masserano ha celebrato nei giorni scorsi la Festa dell'Albero. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ente Parco del Ticino e con il prezioso supporto del guardiaparco, hanno piantato insieme ai bambini delle scuole di Masserano un giovane acero: un gesto semplice, ma ricco di significato.

“Le piante sono la nostra fonte di vita: ci donano ossigeno, migliorano la qualità dell’aria e rendono più bello e sano l’ambiente – spiegano dal Comune sui propri canali social - Questa amministrazione crede fortemente nella tutela dell’ambiente e continuerà a promuovere iniziative che avvicinano i cittadini, soprattutto i più piccoli, al rispetto e alla cura della natura. Un piccolo albero oggi… una grande speranza per il futuro”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore