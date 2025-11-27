Gaglianico, un soggiorno marino per i cittadini over 60

Il comune di Gaglianico annuncia l’apertura delle adesioni per il soggiorno marino 2026, l’iniziativa è dedicata ai cittadini “Sempre Giovani” over 60 anni che desiderano trascorrere un periodo di relax, benessere e socialità nella splendida cornice della Riviera Ligure.

L’amministrazione propone un’esperienza rigenerante, pensata per offrire non solo una vacanza, ma un’occasione di convivialità, movimento e tempo condiviso: un vero dono di valore da vivere o da regalare ai propri cari. Il soggiorno si terrà a San Bartolomeo al Mare (IM) dal 7 al 20 giugno 2026. Il viaggio di andata e ritorno in pullman è a carico del Comune.

Le adesioni possono essere presentate presso la segreteria del comune di Gaglianico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure telefonando al 015 2546415. L’amministrazione invita tutti i cittadini che sono interessati a cogliere questa opportunità per vivere un’esperienza che unisce momenti di benessere, condivisione e amicizia.