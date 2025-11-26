Risobond: la classe III de La Marmora di Biella premiata per pitture eco-friendly

La classe III dell’Istituto La Marmora - Fratelli delle Scuole Cristiane di Biella ha conquistato il prestigioso Premio Nazionale Federchimica Giovani con il progetto “Risobond – Missione: una pittura riso-luzionaria”, premiato da AVISA, l’Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi.

Il progetto Risobond nasce dall’idea di realizzare pitture ecosostenibili utilizzando gli scarti del riso, una risorsa tipica del territorio biellese. L’elaborato ha saputo coniugare creatività e rigore scientifico, raccontando la chimica attraverso la metodologia dello storytelling e trasformando la scienza in un’esperienza educativa, originale e coinvolgente.

Grazie a Risobond, gli studenti hanno dimostrato come la chimica possa diventare uno strumento concreto per la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, stimolando l’interesse dei giovani verso il mondo scientifico e ambientale.

L’edizione 2024-2025 del Premio Federchimica Giovani, intitolata “Chimica: la scienza che salva il mondo”, ha visto la partecipazione di oltre 4.000 studenti da tutta Italia con 250 progetti presentati. Tra questi, 34 elaborati sono stati premiati al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con riconoscimenti che vanno da buoni per materiale didattico a tablet per i singoli partecipanti.

Il riconoscimento ottenuto dalla scuola di Biella non è solo un premio alla creatività e all’impegno dei ragazzi, ma rappresenta anche un esempio concreto di come la scuola possa collegare educazione, scienza e sostenibilità, formando giovani consapevoli e motivati a intraprendere carriere scientifiche.

Per scoprire tutti i progetti vincitori dell’edizione 2024-2025, è possibile consultare il sito ufficiale: https://premiofederchimicagiovani.federchimica.it/vincitori-2024-2025.