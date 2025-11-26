Luce di Natale, ecco il mercatino solidale della Fondazione Clelio Angelino FOTO

Torna anche quest’anno “Luce di Natale” , il mercatino solidale promosso dalla Fondazione Clelio Angelino ETS, da oltre trent’anni punto di riferimento nel Biellese per l’assistenza ai malati ematooncologici e alle loro famiglie.

L’iniziativa si terrà in via Pietro Losana nelle giornate del 27 e 28 novembre (ore 15–18) e del 29 novembre (ore 9–13). Il mercatino proporrà un’ampia selezione di idee regalo natalizie: candele profumate, biglietti d’auguri, biscotti artigianali, marmellate, oggetti vintage e la nuova edizione dell’“Olio Buono” , prodotto solidale divenuto simbolo delle raccolte fondi della Fondazione.

Sarà un’occasione per scegliere doni curati e originali sostenendo, al tempo stesso, un progetto di forte impatto sociale sul territorio. Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato all’acquisto di una nuova autovettura per il Servizio di Trasfusione Domiciliare, attivo dal 1996. “Luce di Natale” non è solo un appuntamento benefico, ma un invito alla comunità a partecipare attivamente al percorso che la Fondazione porta avanti da tre decenni con dedizione, professionalità e umanità.

Per informazioni: 015 2472951 – eventi@fondazioneangelino.it