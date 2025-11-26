 / Circondario

Scritte e scarpe rosse a Zumaglia per dire basta alla violenza sulle donne FOTO

Zumaglia scende in campo per dire basta alla violenza sulle donne. Nei giorni scorsi sono state posate scritte e scarpette rosse davanti al Municipio e alla scuola dell'infanzia e primaria con l'obiettivo di far riflettere e sensibilizzare le coscienze su un tema di stretta attualità

