Scritte e scarpe rosse a Zumaglia per dire basta alla violenza sulle donne FOTO

Zumaglia scende in campo per dire basta alla violenza sulle donne. Nei giorni scorsi sono state posate scritte e scarpette rosse davanti al Municipio e alla scuola dell'infanzia e primaria con l'obiettivo di far riflettere e sensibilizzare le coscienze su un tema di stretta attualità
giovedì 27 novembre
mercoledì 26 novembre
martedì 25 novembre
lunedì 24 novembre
