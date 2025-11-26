Elezioni dei consigli di quartiere di Biella, la lista ”IDENTITÀ E TERRITORIO” di Pavignano si presenta

La lista ”IDENTITÀ E TERRITORIO” si presenta con un programma incentrato sulla valorizzazione delle specificità locali, il miglioramento della qualità della vita nei rioni e il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

Domenica 30 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, i residenti del Quartiere Pavignano – Vaglio Colma saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi componenti del Consiglio di Quartiere, organo consultivo e propositivo che rappresenta un importante strumento di partecipazione civica.

Il seggio sarà allestito presso la sede dell’Associazione Pavignano Sport, in via Rappis n.11 – Pavignano. Tutti i cittadini residenti nel quartiere, muniti di documento d’identità, potranno esprimere la propria preferenza tra le liste candidate.

I candidati della lista IDENTITÀ E TERRITORIO sono:

* Monia Ramella

* Alberto Tirapelle

* Sonia Betti

* Ettore Bertinetti

* Giordano Caleb

* Fabio Gromo

* Mirko Marangon

* Francesca Megna

Un gruppo eterogeneo, espressione di competenze, sensibilità e radicamento nel territorio, unito dalla volontà di ascoltare, proporre e agire per il bene del quartiere.

“Le elezioni dei Consigli di Quartiere rappresentano un momento fondamentale per rinsaldare il dialogo tra istituzioni e cittadinanza, favorendo una democrazia partecipata e responsabile. Invitiamo tutti i cittadini a cogliere questa opportunità, contribuendo con il proprio voto alla costruzione di una città più vicina alle persone e più attenta ai bisogni locali”.