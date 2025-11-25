Ascolti tv, 'Il Commissario Ricciardi' su Rai 1 vince la prima serata

(Adnkronos) - 'Il Commissario Ricciardi' ha vinto la prima serata di ieri, 24 novembre, con il 22,1% di share. L'ultima puntata della fiction di Rai 1 con Lino Guanciale è stata vista da 3.724.000 telespettatori. Su Canale 5 'Grande Fratello' ha conquistato 1.887.000 telespettatori e il 14,5%. Su Rai 3 'Lo Stato delle Cose' ha totalizzato 1.077.000 telespettatori e il 7,2% di share. Su Italia 1 il film 'Fast & Furious 8' ha intrattenuto 976.000 telespettatori, raggiungendo il 6% di share. Su Tv8 'GialappaShow' ha segnato 793.000 telespettatori e il 4,9% di share. Poco sotto con il 4,8% di share c'è 'Quarta Repubblica', in onda su Rete 4, visto da 621.000 telespettatori.

Su Rai 2 'Lo Spaesato' ha intrattenuto 723.000 telespettatori, totalizzando il 4,3% di share. Su La 7 'La Torre di Babele' ha raggiunto 744.000 telespettatori e il 4% di share. Infine, sul Nove 'Little Big Italy' ha ottenuto 411.000 telespettatori e il 2,3% di share.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 5.657.000 telespettatori e il 26,6% di share. Su Rai 1 'Cinque Minuti' ha interessato 4.171.000 telespettatori (20,3%), mentre 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.822.000 telespettatori e il 22,6% di share.