Poco dopo le 18 di oggi, 24 novembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià, già presenti su un altro intervento, si sono portati a Cavagnolo per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A causa dell'impatto frontale, una ha terminato il suo percorso capovolta fuori dalla sede stradale.
All'arrivo della squadra, i malcapitati erano già alle cure dei sanitari della Croce Rossa. Il loro intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e all'illuminazione per i rilievi del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Cavagnolo.
25 novembre 2025
Dal Nord Ovest – Scontro frontale tra due auto, una si ribalta fuori strada FOTO
Due persone affidate alle cure del 118.
