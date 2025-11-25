Dal Nord Ovest – Scontro frontale tra due auto, una si ribalta fuori strada FOTO

Poco dopo le 18 di oggi, 24 novembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià, già presenti su un altro intervento, si sono portati a Cavagnolo per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A causa dell'impatto frontale, una ha terminato il suo percorso capovolta fuori dalla sede stradale.



All'arrivo della squadra, i malcapitati erano già alle cure dei sanitari della Croce Rossa. Il loro intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e all'illuminazione per i rilievi del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Cavagnolo.