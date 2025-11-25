 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 25 novembre 2025, 11:30

Dal Nord Ovest – Scontro frontale tra due auto, una si ribalta fuori strada FOTO

Due persone affidate alle cure del 118.

Scontro frontale tra due auto a Cavagnolo, una si ribalta fuori strada

Scontro frontale tra due auto a Cavagnolo, una si ribalta fuori strada

Poco dopo le 18 di oggi, 24 novembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià, già presenti su un altro intervento, si sono portati a Cavagnolo per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A causa dell'impatto frontale, una ha terminato il suo percorso capovolta fuori dalla sede stradale.

All'arrivo della squadra, i malcapitati erano già alle cure dei sanitari della Croce Rossa. Il loro intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e all'illuminazione per i rilievi del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Cavagnolo.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore