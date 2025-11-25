Candelo in lutto, è morto l'ex assessore Giancarlo Marco: il ricordo di Mariella Biollino

Lutto a Candelo per la morte di Giancarlo Marco, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 81 anni.

A ricordarne la figura l'ex sindaco Mariella Biollino: “Ci ha lasciati...in punta di piedi, come era il suo modo di essere . Ora, caro Giancarlo, riposa in pace ed aiuta i tuoi cari quaggiù. Sono vicina al dolore della moglie Franca e dei figli Michele e Luca. Giancarlo ha dato tanto alla comunità di Candelo: è stato per dieci anni (1999/2009) un grande assessore alle finanze, tecnicamente molto preparato e sempre con un occhio rivolto al futuro e allo sviluppo di Candelo. Poi, per un altro periodo, un po' meno lungo, è stato presidente della Casa di Riposo La Baraggia, collaborando con me per il suo ampliamento e sviluppo futuro attraverso un progetto molto articolato. Grazie Giancarlo per il tuo impegno e collaborazione per il paese”.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Candelo alle 19 di stasera. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, avranno luogo sempre a Candelo, nella chiesa parrocchiale di San Pietro, alle 10 di domani, 26 novembre.