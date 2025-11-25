Pralungo, dalla mamma di Erika Preti una lettera agli studenti per dire basta alla violenza sulle donne FOTO

Anche a Pralungo si è tenuto un momento di raccoglimento in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Nella prima serata di oggi, 25 novembre, davanti al monumento dedicato alla memoria di Erika Preti (la giovane uccisa nel giugno 2017 per mano del compagno), sono state lette alcune frasi preparate dagli studenti della scuola media di Pralungo: parole semplici ma dal profondo significato.

Presenti, oltre a molti cittadini e ai membri dell'amministrazione comunale, anche i genitori della 28enne, Fabrizio Preti e Tiziana Suman. “Siamo qui per mantenere alta l'attenzione su questi temi – sottolinea il sindaco Raffaella Molino – Questo è un momento di raccoglimento e riflessione sul tema della violenza che sta dilagando in maniera pericolosa. È anche un'occasione per tenere vivo il ricordo. Da qui l'invito a non abbassare mai la guardia”.

Nel corso della manifestazione sono state condivise anche le parole della madre di Erika, impresse su carta e rivolte agli alunni di Pralungo. “Parole cariche di sentimento, amorevoli e sagge – ha commentato il primo cittadino che, nei prossimi giorni, invierà il testo alle scuole del paese.