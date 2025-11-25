ASL Biella, avviso di sciopero: ecco quando sarà

Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che le seguenti Organizzazioni Sindacali hanno proclamato lo sciopero generale per la giornata di venerdì 28 novembre 2025:

CUB : sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata, dalle ore 00,00 alle ore 23,59. Per la sanità lo sciopero è articolato dal turno montante per la notte del 27.11.2025 fino all’ultimo turno smontante per il giorno 28.11.2025

CONFEDERAZIONE USB : sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata

CLAP, SIAL COBAS, ADL COBAS, COBAS: sciopero generale nazionale di tutti i settori privati e pubblici per l’intera giornata, dalle ore 00,01 alle ore 23,59 – compreso primo turno montante per i turnisti. Per la sanità lo sciopero è articolato dal turno montante della notte del 27.11.2025 fino all’ultimo turno smontante per il giorno del 28.11.2025

FLAI TS: sciopero generale per l’intera giornata

USI FONDATA NEL 1912: sciopero generale. Per il personale della Sanità e dei Servizi socio sanitari e socio assistenziali, anche esternalizzati o in regime di convenzione e appalto con il S.S.N. e regionale ed Enti locali, anche H24 o notturni, dal turno montante per la notte del 27 novembre fino all’ultimo turno smontante del 28 novembre

USI-CIT : sciopero generale nazionale di tutto il personale dipendente pubblico e privato per l’intera giornata

FISI: sciopero generale nazionale per l’intera giornata

USI: sciopero generale nazionale per l’intera giornata

Ha aderito allo sciopero indetto dal Sindacato CONFEDERAZIONE USBO: USB PI

Hanno aderito allo sciopero indetto da CUB: SGB, CUB PI, ADL VARESE, SBM.

Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.