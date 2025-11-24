Cerino Zegna, sapori e memoria dalla Val d’Aosta: la signora Graziella protagonista del progetto “cuochi per 1 giorno”

Alla Residenza Cerino Zegna un delizioso menù valdostano con una cuoca molto speciale. Prosegue il progetto mensile dedicato alla cucina regionale, che ogni volta vede una residente diventare “cuoca per un giorno”. Ai fornelli una protagonista d’eccezione: Graziella, che ha portato in tavola un piatto nato dalla sua grande curiosità culinaria, qualità che la accompagna da tutta la vita.

Nata nel 1946 a Pedanea – oggi Parella Canavese – da una famiglia canavesana, ha trascorso l’infanzia tra una caserma e l’altra del Nord Piemonte, seguendo il papà maresciallo dei Carabinieri. Le sue radici però l’hanno sempre riportata al Biellese, dove ha conosciuto Arnaldo, il grande amore della sua vita, con cui ha condiviso più di 30 anni di ricordi e di famiglia prima di tornare nel suo paese natale. Mamma di due figli, sorella amatissima di Silvana, Graziella ha sempre avuto una presenza speciale in cucina: regina dei primi, esperta di dolci (il suo tiramisù resta indimenticabile), appassionata di tradizione piemontese ma con la curiosità di sperimentare piatti di altre regioni.

Ha accolto con entusiasmo l'invito, contribuendo non solo come cuoca, ma anche quale esperta assaggiatrice per un menù ricco di sapori. Da qui l'opportunità di ringraziare la ditta di ristorazione ELIOR, per la sua disponibilità a realizzare i progetti.