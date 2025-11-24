 / Ultim'ora

Ultim'ora | 24 novembre 2025, 17:05

Torino, grave neonata partorita in casa a Ciriè

Torino, grave neonata partorita in casa a Ciriè

(Adnkronos) - E’ grave in ospedale la bimba partorita in casa nella mattinata di oggi, lunedì 24 novembre, a Ciriè nel torinese. A quanto si è appreso, la piccola sarebbe stata trovata dai sanitari del 118 di Azienda Zero, allertati da un familiare della mamma, con la testolina in acqua.  

La bimba è stata rianimata dal personale dell'ambulanza che l’ha prima trasportata nel vicino ospedale e successivamente trasferita in ospedale a Torino.  

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sull’episodio è stata interessata anche la procura di Ivrea.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore