In attesa delle elezioni del prossimo 30 novembre, si presenta il progetto del consiglio di Quartiere Vernato-Thes. L'appuntamento è dalle 18 alle 20.45 di mercoledì 26 novembre al Centro Incontri Anziani di via Ivrea 14. Questa è l'occasione per far sentire la propria voce e avanzare richieste.
In Breve
domenica 23 novembre
sabato 22 novembre
venerdì 21 novembre
giovedì 20 novembre
mercoledì 19 novembre
martedì 18 novembre
lunedì 17 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, si presenta il progetto del consiglio di Quartiere Vernato-Thes
In attesa delle elezioni del prossimo 30 novembre, si presenta il progetto del consiglio di...