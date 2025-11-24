Biella, si presenta il progetto del consiglio di Quartiere Vernato-Thes

In attesa delle elezioni del prossimo 30 novembre, si presenta il progetto del consiglio di Quartiere Vernato-Thes. L'appuntamento è dalle 18 alle 20.45 di mercoledì 26 novembre al Centro Incontri Anziani di via Ivrea 14. Questa è l'occasione per far sentire la propria voce e avanzare richieste.