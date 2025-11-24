Inaugurata la nuova Sala Ibrida dell’Ospedale di Biella: un investimento strategico per la sanità territoriale

È stata ufficialmente inaugurata oggi la nuova Sala Ibrida ISO 5 dell’Ospedale di Biella, grazie ad un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, ASL Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Associazione Amici dell’Ospedale. L’intervento, infatti, è stato sostenuto dai 580mila euro regionali provenienti dai Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027.La Sala Ibrida rappresenta un’infrastruttura clinica d’eccellenza sia per l’attività chirurgica sia per quella radiologica, grazie all’utilizzo integrato di tecnologie avanzate come l’angiotac, oltre ad essere parte importante della rete formativa universitaria. Dall’inizio di novembre sono già circa 50 gli interventi chirurgici eseguiti nella nuova sala.

Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia, ha dichiarato: “Questa inaugurazione dimostra cosa significa investire davvero nella sanità pubblica. La nuova Sala Ibrida del Presidio Ospedaliero biellese è il risultato di una collaborazione virtuosa tra istituzioni, fondazioni e cittadini, un modello virtuoso che sosteniamo e promuoviamo in tutta la Nazione. Qui non stiamo solo inaugurando un’infrastruttura, ma stiamo consegnando ai professionisti e ai pazienti uno strumento concreto per cure più rapide, più sicure e meno invasive. È un investimento che parla di futuro, di eccellenza e di fiducia nella capacità del territorio di crescere.”

Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte, si è così espressa: “Raccogliamo i frutti di un impegno politico preciso: rafforzare la sanità piemontese con investimenti mirati e tecnologie di altissimo livello. I 6 milioni di euro destinati all’ASL di Biella rappresentano una scelta strategica per il nostro territorio. A Biella è stato creato un ambiente dove i professionisti possono crescere e dove i giovani medici trovano una vera palestra formativa. Accogliere specializzandi, integrarli nel lavoro delle équipe e offrirgli strumenti d’avanguardia significa costruire la sanità del futuro. Formazione e innovazione devono camminare insieme, e questa Sala, così come il robot chirurgico inaugurato alcuni mesi fa, dimostra che la Regione crede in un modello che valorizza il talento e rafforza il territorio.”

Davide Zappalà, Consigliere regionale del Piemonte, ha sottolineato: “La nuova Sala Ibrida offre prestazioni che fino a pochi anni fa erano impensabili nel Biellese. Voglio ringraziare la Regione, l’ASL, le fondazioni e i cittadini che hanno contribuito: è la dimostrazione che quando il territorio si muove insieme, i risultati arrivano e sono straordinari. Questo investimento porterà benefici anche alla mobilità attiva, per cui si stanno già realizzando performance positive nei reparti di chirurgia vascolare e cardiologia. Continueremo a lavorare per una sanità moderna, efficiente e orgogliosamente pubblica.”