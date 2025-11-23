A Camandona celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma: il richiamo al servizio degli altri per il bene FOTO

Mettersi al servizio degli altri per il bene dell'umanità. È il messaggio che ha condiviso il parroco di Valle Mosso, don Mario Foglia Parrucin, nella mattinata di oggi, 23 novembre, in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri.

Al raduno presso il piazzale della chiesa parrocchiale di Valle Mosso, di fronte alla Stazione dei Carabinieri, nel comune di Valdilana, è poi seguita la Santa Messa nella chiesetta di San Pietro, in frazione Falletti, a Camandona. Per l'occasione, erano presenti molti cittadini, associazioni, sindaci, rappresentanti delle forze dell'ordine e della sezione di Valdilana dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri che, con molta attenzione e partecipazione, hanno udito le parole del sacerdote biellese.

“È un vero re colui che si mette al servizio degli altri – sottolinea don Parrucin nella sua omelia – Come quella rappresentata da Gesù che ha sempre operato per il bene e cercato di diffondere la fratellanza umana. Si vive appieno questa regalità quando ci mettiamo al servizio dando la nostra disponibilità. Ma come compiere ogni giorno quest'opera? Provando a unire e a non dividere, seminando il bene piuttosto che il male, favorendo la gentilezza rispetto all'odio. Siamo chiamati a scegliere il bene e a ispirare le nuove generazioni”.

Terminata la funzione, la giornata si è conclusa in allegria e fraterna amicizia con il pranzo sociale nei locali della Pro Loco di Camandona.