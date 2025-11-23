Tennistavolo, ancora una grande giornata per i colori Splendor: 3 vittorie e 2 pareggi

È stato un altro fine settimana da incorniciare per i colori Splendor nei campionati regionali di tennistavolo. Spiccano i successi in C2 di Unipol di Bocchio in C2 che supera la capolista Moncalieri e di Immobiliare Bugella e MB Line rispettivamente in D 2 e D3. Ottimo pari per Gentile Impianti in D1 e nel derby di vetta a Biella e ottimo punto salvezza sempre a Biella per la formazione di D2 Siviero/Scarpa.

C2

Emozionante successo per Unipol di Bocchio sabato pomeriggio alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato che piega la capolista Gasp di Moncalieri per 5 a 4 e la aggancia in vetta. Incontro tutto a inseguire per i padroni di casa che vanno sotto per 3 a 1 e poi per 4 a 3.Ma la ribaltano nel finale con le vittorie di Matteo Bianchetto e Gabriele Pronesti. Nel tabellino due vittorie a testa per Erick Marangone e Gabriele Pronesti, un punto per Bianchetto e un successo che da tanta soddisfazione ai padroni di casa che ora sono al terzo successo consecutivo.

D1

Era la sfida clou quella fra il TennisTavolo Biella e lo Splendor Gentile Impianti e la divisione della posta sembra essere il risultato più equo, per una gara giocata sul filo di lana. Riccardo Pegoraro continua nel suo momento magico e coglie due successi, Riccardo Motta uno, mentre a secco Tommaso Zoppello sconfitto ma che ha lottato fino alla fine nei suoi due match. 3 a 3 il risultato finale e entrambe le squadre appaiate al comando davanti all Aosta.

D2

Non si ferma Immobiliare Bugella che espugna Romagnano in un altro scontro al vertice e stacca i padroni di casa in classifica. Michele Capodiferro vince i suoi rispettivi incontri mantenendo la media del 100 per 100 di vittorie. Gli altri due punti li conquistano i giovani Francesco Bidese e Andrea Saitta per il 4 a 2 finale e un primato in solitaria in classifica con un buon margine sugli inseguitori.

Derby elettrizzante in D2 a Biella dove la compagine cossatese Siviero/El.Scarpa strappa un prezioso pari in ottica salvezza, ma nel contempo può recriminare sul risultato, che a metà gare disputate, vedeva i cossatesi in testa per 3 a 0. Un punto a testa e altrettante sconfitte per Roberto Milani, Roberto Marinone e Massimo Graziano che con questo pari salgono a un punto in classifica, essendo purtroppo stati penalizzati di due punti. Il tempo per staccare il pass salvezza c'è tutto.

D3

Vittoria e primato confermato per i giovani di MB Line, guidati da Daniela Sandigliano che si impongono all Enjoi Young Collegno per 4 a 2. È Leonardo Alvarado a mettersi in evidenza con due vittorie mentre un punto ciascuno per Lorenzo Caschili e Mattia Zoppello, che perdendo uno dei suoi incontri ha perso l'imbattibilità in campionato. Resta comunque la grande soddisfazione per i giovani cossatesi per il primato confermato in classifica.